PC de Glória otimiza o funcionamento da Unidade Policial

A coordenação da delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, mesmo diante do reduzido quadro de policiais civis atual, haja vista os afastamentos decorrentes da pandemia COVID-19, não mediu esforços em tomar medidas, sobretudo administrativas, para otimizar o funcionamento da Unidade Policial.

Podemos exemplificar a completa reestruturação da custódia, onde todo material armazenado foi catalogado e organizado, entorpecentes foram incinerados mediante autorização judicial e todas as armas de fogo já periciadas foram enviadas de forma definitiva ao Poder Judiciário.

Dezenas de veículos (automóveis e motocicletas) anteriormente entulhados no pátio e na frente da delegacia foram de lá removidos e encaminhados, após as devidas perícias solicitadas e realizadas pelo Instituto de Criminalística, para local cedido pela prefeitura Municipal, após solicitação do delegado Eurico Nascimento.