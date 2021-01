PC de glória prende em flagrante receptador com 3 motocicletas roubadas

Policiais civis de Nossa Senhora da Glória, prendem em flagrante, na sede deste município, o natural JOELSON DE JESUS DIAS, por receptação de veículos roubados (art. 180, caput do CPB).

Após diligências contínuas foram apreendidas 03 motocicletas na residência do flagranteado, sendo duas com placa adulterada e chassis raspado e a outra sem placa e com restrição de um roubo ocorrido em 2014 na cidade de Canindé do São Francisco.

Acrescenta o delegado de polícia civil Eurico Nascimento que a vítima de uma das motos foi localizada e a ela entregue a res furtiva, enquanto as motos com chassis raspadas foram encaminhadas a perícia técnica a fim de localizar os verdadeiros proprietários. Ressalta, por derradeiro, que o receptador apresentou notas fiscais falsas alegando que a motocicleta era de “leilão”, crime frequente no Estado de Sergipe.