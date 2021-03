PC de Glória prende homem por dirigir embriagado e realizar manobras perigosas em rodovia

Policiais Civis lotados na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, coordenados pelos delegados Eurico Nascimento e Murilo Gouveia, lograram êxito em prender em flagrante VALMIR DOS SANTOS. O indivíduo foi flagrado conduzindo uma motocicleta, em desacordo total com as normas de trânsito vigentes no país.

VALMIR estava sem capacete, com sinais claros de ingestão de bebidas alcoólicas, realizando manobras perigosas e conduzindo o veículo deitado sobre o banco em alta velocidade, oferecendo risco aos demais condutores que transitavam a via.

Após ser qualificado, foi verificado que o conduzido não possuía CNH, e para surpresa dos policiais, contra VALMIR já existiam diversos procedimentos policiais em andamento, dentre eles homicídio tentado, porte ilegal de armas de fogo e lesão corporal de natureza grave no contexto de violência doméstica. O flagrado, após os procedimentos de praxe, encontra-se custodiado à disposição do judiciário.