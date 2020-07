PC de Glória prendem em flagrante mais um receptador de celulares roubados.

Policias civis das Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, coordenado pelo delegado de polícia civil Eurico Nascimento, prenderam em flagrante, pelo crime de receptação dolosa, no Povoado Lagoa do Farias, zona rural de Monte Alegre de Sergipe, o natural Edivando Vieira da Costa Santos na posse do aparelho celular da marca Samsung, modelo J8 de cor preta, roubado no dia 28/04/2020 na cidade de Nossa Senhora da Glória. Segundo a autoridade policial, o indiciado é egresso do sistema prisional por crime de roubo de celulares, descumprindo, no dia de hoje, as medidas anteriormente impostas pela autoridade judiciária para a concessão de sua liberdade.