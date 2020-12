PC de Glória recupera na cidade de Assis/SP um Iphone 11 furtado na cidade e outro celular da marca Samsung

Policiais civis da Delegacia Regional de Glória, coordenados pelos delegados de polícia Eurico Nascimento e Murilo Gouveia, recuperam na cidade de Assis, Estado de São Paulo, um celular Iphone 11 que foi furtado na cidade de Nossa Senhora da Glória. Segunda relata o delegado regional Eurico Nascimento, com base nos dados cadastrais apresentado pelas operadoras de telefonia celular que apontava endereço no estado de São Paulo do celular furtado, fez com que a autoridade policial adentrasse em contato com o delegado de Assis, Dr. Carlos Fracassado que diligenciou no endereço apresentado e recuperou a res furtiva. O bem furtado foi apreendido e encaminhado a delegacia regional de Glória e devolvido a vítima.

Relata ainda o delegado de polícia, que foi recuperado na capital sergipana, mais um celular, sendo este da marca Samsung que teria sido fruto de um roubo na cidade de Glória e negociado no site OLX, o receptador de boa fé devolveu o bem, após abordagem policial realizada na cidade de Aracaju.

Com informações da PC