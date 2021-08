PC de Itabaiana prende segundo envolvido em homicídio de montador de móveis

Policiais da Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam Rodrigo Alves Meneses, suspeito de ter praticado o homicídio que vitimou o montador de móveis Henrique Lima do Nascimento. O investigado foi preso na noite dessa terça-feira (24), no bairro Porto, em cumprimento a mandado de prisão temporária.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, a vítima não tinha antecedentes criminais e foi morta, no dia 22 de julho, quando saia de casa para trabalhar. “Os executores chegaram em um veículo Corolla de cor bege e abriram fogo contra a vítima, que não teve chances de esboçar defesa, falecendo no local”, detalhou.

No início deste mês, a Polícia Civil já havia apreendido, na cidade de Pinhão, um adolescente de 16 anos, a arma de fogo e o veículo supostamente utilizados na prática do crime. As investigações apontaram que o adolescente conduzia o veículo e cedeu a arma de fogo para que Rodrigo executasse a vítima.

Segundo o delegado, o adolescente confessou ter recebido R$ 1 mil do executor para participar do crime. “A linha investigativa indica que Rodrigo planejou e executou a vítima, porque esta teria supostamente ‘cantado’ sua companheira, por mensagens em redes sociais”, acrescentou.

O suspeito, que já possui condenação por roubo, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de corrupção de menores. Rodrigo Alves Meneses foi preso e já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.