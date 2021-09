PC de Itabaiana prende suspeito de tentativa de homicídio e roubo a mão armada

- Advertisement -

Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam Carlos dos Santos Silva, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio seguida de roubo de motocicleta com uso de arma de fogo. O crime foi praticado no mês de julho. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (23), em Itabaiana. Como resultado da operação, além da prisão, foi apreendida uma pistola, munições e veículo.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, a operação, que resultou na prisão, foi deflagrada para cumprimento de mandados de prisão temporária e busca domiciliar expedidos pela 1ª Vara Criminal, atendendo a representação da Divisão de Homicídios de Itabaiana.

Na residência do investigado, foram apreendidos uma pistola 9mm, munições, veículo, aparelhos celulares e documentos suspeitos, que serão analisados e periciados.

“A ação criminosa gerou grande repercussão no município pelo modo de execução e desdobramentos. Os crimes ocorreram na tarde de 17 de julho, no bairro Mamede Paes Mendonça, numa via de intensa movimentação de pessoas”, detalhou o delegado.

Segundo a investigação, os autores fizeram uma emboscada com a vítima, quando ela saía de um lava a jato. “No local os executores abriram fogo contra a vítima, que conseguiu desembarcar do seu veículo e fugir a pé. Na sequência, os infratores acabaram capotando o veículo gol utilizado na ação, sendo que dois deles ainda tomaram de assalto uma motocicleta que passava no local e com ela empreenderam fuga”, acrescentou.

Vídeos da intensa movimentação de pessoas e dos veículos logo após o crime circularam nas redes sociais. Imagens de câmeras de vigilância obtidas pela polícia indicaram a participação de pelo menos outros dois indivíduos na ação criminosa.

Apesar de todo o contexto e da quantidade de disparos verificados no veículo, a vítima não teria sido atingida e, segundo informações de familiares, prestadas à Polícia, teria deixado Itabaiana com receio de ser morta.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que ajude na identificação dos outros envolvidos seja fornecida pelo Disque Denúncia, 181, sendo assegurado o anonimato.