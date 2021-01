PC de Nossa Senhora das Dores cumpre mandado de prisão contra suspeito de roubos a ônibus intermunicipais

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra Weslley de Lima Silva, 18 anos, suspeito de ter cometido dois roubos a ônibus interurbanos que fazem a linha Aracaju – Nossa Senhora da Glória. A prisão ocorreu na manhã da última quinta-feira, 28.

O primeiro roubo ocorreu no dia 23 de dezembro do ano passado, já o segundo aconteceu no dia 4 de janeiro deste ano, quando o ônibus passava pelo povoado Sapé, em Nossa Senhora das Dores. Na ocasião do segundo roubo, o comparsa do suspeito, um adolescente de 17 anos, foi apreendido em flagrante.

Com a apreensão do adolescente, foi possível identificar o suspeito que, além dos roubos praticados no município de Nossa Senhora das Dores, também é apontado como um dos autores de um roubo ocorrido a uma fazenda no município de São Miguel do Aleixo.

O suspeito foi encaminhado a uma das delegacias da capital e, em seguida, ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil também destaca que informações e denúncias podem ser feitas, com o sigilo garantido, através do Disque-Denúncia, no telefone 181.

SSP