PC de Nossa Senhora das Dores cumpre mandado de prisão preventiva de homem suspeito por tentativa de homicídio

Polícia Civil de Nossa Senhora das Dores cumpriu, na última quarta-feira, 20, mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio do suspeito Gilmar Vieira dos Santos. O crime ocorreu no dia 16 de outubro deste ano.

De acordo com as investigações, a vítima, Alex Sá da Rocha, estava em um bar localizado nas proximidades da rodoviária, quando Gilmar chegou. Após indagar Alex a respeito de algumas postagens feitas em um grupo de aplicativo de mensagens, Gilmar desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima e fugiu do local conduzindo o próprio veículo, um Corolla de cor preta.

A vítima foi atingida nas costas e socorrida. Recebeu alta no dia seguinte e, segundo os médicos, por pouco não ficou paraplégica. O crime teve grande repercussão, tendo em vista ter ocorrido por conta de divergências políticas.

Segundo a delegada Maria Zulnária, iniciada a apuração dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do autor com fundamento da garantia da ordem pública, sendo a prisão decretada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora das Dores, após parecer favorável do representante do Ministério Público.

Ressalta ainda a delegada Maria Zulnária, que o compromisso das autoridades será sempre com a manutenção da ordem e não será admitida nenhuma conduta que atente contra a paz social, principalmente nesse momento que antecede o pleito eleitoral.

SSP