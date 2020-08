PC de Porto da Folha cumpre mandado de prisão em Nossa Senhora do Socorro

Polícia Civil de Porto da Folha deu cumprimento, na última terça-feira, 4, ao mandado de prisão em desfavor de Aurélio Mateus, mais conhecido por “Matheusinho”. Ele se encontrava no Conjunto Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro.

“Matheusinho” é investigado pela prática do homicídio que vitimou o jovem apelidado de “Queco”, na cidade de Porto da Folha. O crime ocorreu no ano passado.

Na terça, após notar que não conseguiria fugir do cerco policial, o infrator resolveu se entregar e está custodiado na 4ª Delegacia Metropolitana de Aracaju, à disposição do poder judiciário de Porto da Folha.

SSP