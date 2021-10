PC de Propriá prende suspeito de tráfico de drogas e apreende motocicleta adulterada

- Advertisement -

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá prenderam em flagrante um homem, conhecido como “Nininho”, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na tarde dessa terça-feira (19), no conjunto Maria do Carmo, em Propriá. A ação policial foi deflagrada após as investigações comprovarem o envolvimento dele com a venda de entorpecentes na região.

De acordo com os delegados Ruidiney Nunes e Fábio Alan Pimentel, inicialmente os policiais foram para a residência do suspeito, localizada no conjunto Maria do Carmo, e apreenderam cerca de 20 pequenos pacotes de maconha embalados e prontos para venda, porém o suspeito, dono do entorpecente, não foi encontrado no imóvel.

Dando continuidade às diligências, os policiais civis foram ao município de Cedro de São João, onde o suspeito foi localizado e preso em flagrante. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Propriá, onde as medidas cabíveis foram tomadas.

Ainda, segundo o delegado Ruidiney Nunes, durante a ação ocorrida no Maria do Carmo, os policiais fizeram a abordagem a um suspeito com passagem por receptação de motocicleta, produto de roubo ou de furto. Com esse suspeito, foi apreendida uma motocicleta com os sinais identificadores adulterados.