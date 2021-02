PC de Sergipe localiza na Bahia investigado por homicídio em Itabaiana

Com informações da Delegacia Regional de Itabaiana, a Polícia Civil da Bahia prendeu Luiz Paulo do Espírito Santo Almeida, conhecido como “Magrelo”. Ele foi indiciado pela prática de homicídio duplamente qualificado. A prisão ocorreu em um restaurante no bairro Flamengo, onde ele trabalhava como garçom, na cidade de Barreiras. A ação policial ocorreu na tarde dessa terça-feira, 23.

De acordo com o delegado regional de Itabaiana, Tarcísio Tenório, o investigado estava foragido desde 2019, quando foi apontado como o autor do homicídio de Neilton dos Santos Santana. O crime foi praticado no dia 28 de julho daquele ano, no povoado Riacho Doce, em Itabaiana. As diligências avançaram na última semana, quando os investigadores da Divisão de Homicídios obtiveram informações sobre a localização de Luiz Paulo.

“As investigações concluíram que o suposto autor surpreendeu a vítima, com um golpe certeiro e fatal na região do pescoço, quando Neilton dançava com uma ex-companheira de Magrelo, em uma seresta. Na última semana intensificamos as diligências e conseguimos localizar o foragido”, explicou o delegado.

Ainda segundo Tarcísio Tenório, o inquérito já foi remetido à Justiça, com o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A Delegacia Regional de Itabaiana já está adotando providências para o recambiamento do preso ao estado de Sergipe, onde ficará à disposição da 2ª Vara Criminal de Itabaiana.

SSP