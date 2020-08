PC deflagra operação e fecha local que comercializava entorpecentes em Campo do Brito

Policiais civis das Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) deflagraram operação que resultou no fechamento de um local de compra e venda de drogas em Campo do Brito. Na ação policial, realizada na sexta-feira, 31, um suspeito foi preso e entorpecentes foram apreendidos.

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, o ponto de venda de entorpecentes foi identificado após investigações. Os policiais realizaram diligências e flagraram a prática de tráfico de drogas na localidade. Um investigado foi flagrado e tentou fugir da abordagem policial, mas foi alcançado e detido.

No local, foram apreendidos 300 gramas de substância semelhante à cocaína, com três pacotes prontos para venda, e 20 gramas de substância semelhante à maconha, com 14 pacotes preparados para a comercialização. Na ação, os policiais também apreenderam uma balança de precisão, cinco celulares, dois carros e uma motocicleta.

SSP