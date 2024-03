Nesta segunda-feira, 18, a Delegacia de Turismo (Detur) cumpriu o mandado de prisão do segundo investigado envolvido no furto de compressores de ar-condicionado de veículos na Zona Sul de Aracaju. Ele foi localizado e preso no Loteamento Nossa Senhora de Fátima, em Nossa Senhora do Socorro. O primeiro suspeito foi detido em flagrante no dia 2 de fevereiro deste ano.

Segundo informações policiais, após o crime, foi registrado um boletim de ocorrência na Detur, informando sobre o furto do compressor do ar-condicionado de um veículo. Com base nas informações iniciais apuradas, uma equipe de investigação policial foi ao local do fato e procurou imagens de câmeras de segurança.

A partir de intensas diligências, a Polícia Civil conseguiu prender em flagrante um dos suspeitos do furto no dia 2 de fevereiro. A partir do andamento das investigações, nesta segunda-feira, 18, o segundo investigado foi localizado e preso pelas equipes da Detur.

O detido foi encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana (4ªDM), onde serão tomadas todas as medidas cabíveis ao caso. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à prisão de outros eventuais envolvidos com o furto ou receptação de compressores de ar-condicionado de veículos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.