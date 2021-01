PC e Guarda Municipal de Dores prendem trio que utilizava notas falsas de R$200 no comércio local

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores em ação conjunta com a Guarda Municipal do mesmo município atenderam a denúncia de que três homens, utilizando um veículo Sandero, estavam realizando compras no comércio e efetuando o pagamento com notas de R$200,00 falsas. A ação ocorreu na última quarta-feira, 30.

Os policiais civis e os guardas municipais realizaram buscas no comércio de Nossa Senhora das Dores até que flagraram Paulo Victor Nunes dos Santos, Maciel Guedes dos Santos e Marcos Antônio Guedes dos Santos Filho realizando compras em um supermercado passando uma nota de R$200,00 falsa.

Em revista ao veículo utilizado pelos homens foram encontradas diversas mercadorias como eletro, roupas, bebida alcoólica e alimentos não perecíveis, além de 24 cédulas de R$200,00 falsas.

Em interrogatório, os suspeitos confessaram que saíram da cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, na intenção de passar as notas aqui em Sergipe, já que lá os comerciantes poderiam perceber a falsificação. Eles afirmaram que iniciaram o uso das notas falsas no município de Itabaiana, onde passaram a manhã de 30 de dezembro realizando compras. No início da tarde resolveram continuar com o uso das notas falsas em Nossa Senhora das Dores.

Os três suspeitos já foram presos anteriormente por crime de roubo e um deles por roubo a banco. Na audiência de custódia o juízo criminal resolveu converter a prisão em flagrante em preventiva e o trio permanecerá à disposição da Justiça da comarca de Nossa Senhora das Dores.

A delegada Maria Zulnária relatou que o Inquérito Policial será concluído nos próximos dias e serão empreendidas diligências com o propósito de localizar as demais vítimas. As vítimas poderão recuperar suas mercadorias com a consequente apreensão das notas falsas passadas pelos suspeitos.

