PC e PM apreendem adolescente por ato infracional de ameaça em Canindé de São Francisco

A Polícia Civil, com o apoio do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), apreendeu nesta terça-feira, 17, em Canindé de São Francisco, um adolescente por ato infracional de ameaça. O jovem estaria ameaçando de morte o familiar de uma vítima de ato infracional de tentativa de homicídio, praticado por seu irmão, ontem, também na cidade do Alto Sertão Sergipano.

A ação ocorreu após a delegacia local receber denúncia da vítima de ameaça, que, ao transitar em seu veículo pela rua onde o adolescente mora, foi surpreendida por ele, saindo de casa e verbalizando que pegaria um revólver para matá-la. De imediato, as polícias realizaram diligências, até localizar e apreender o menor.

O caso foi levado à Delegacia de Canindé de São Francisco. Segundo informações policiais, o rapaz e mais dois irmãos foram responsáveis por três tentativas de homicídio em apenas 13 dias. No momento, dois deles estão apreendidos, aguardando decisões do Poder Judiciário e do Ministério Público local.

O trio possui, em conjunto, o total de 13 passagens pela delegacia do município, referentes às tentativas de homicídio e ao envolvimento com o tráfico de drogas.