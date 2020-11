PC e PM de Tobias Barreto prendem irmãos gêmeos suspeitos de diversos roubos

A Polícia Civil juntamente com policiais militares do 11° Batalhão da Polícia Militar (11° BPM) de Tobias Barreto prenderam, na manhã desta sexta-feira, 6, os irmãos gêmeos Damião Pereira dos Santos e Cosme Pereira dos Santos, que há tempos aterrorizavam a cidade de Tomar do Geru e região.

Os dois homens têm mandado de prisão decretada pela Justiça devido a vários roubos e tentativa de latrocínio. A dupla também praticou dois roubos a fiéis em pleno culto religioso.

A Polícia Civil pede que todos aqueles que foram roubados pela dupla compareçam na delegacia para fazer o reconhecimento fotográfico dos acusados