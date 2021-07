PC em Carira prende em flagrante suspeito por crime de maus tratos a animais

A Delegacia Regional de Carira, sob o comando do Delegado Eurico Nascimento, prendeu em flagrante delito um suspeito relacionado a crime de maus tratos a animais.

Segundo consta nos autos, os Policiais Civis receberam uma denúncia de um suspeito que estava deixando animais em situação precária, tendo inclusive ocorrido a morte de um cachorro, além de uma séria lesão no olho de um filhote de gato, o que teria causado a cegueira no olho do animal.

Diante das informações obtidas, a equipe de Policiais Civis se deslocaram até a residência do suspeito e lá observaram a veracidade das informações.

Foi observado ainda que haviam cachorros desnutridos e amarrados sem qualquer alimentação ou água. Continuando as diligências na propriedade do suspeito, foi também encontrada uma rinha de galo, com quatro galos de briga em pequenos caixotes, além de um galo morto dentro do local onde se realizava a rinha.

De imediato os Policiais Civis deram voz de prisão ao suspeito, e o conduziram a delegacia, onde o delegado presente ratificou a voz se prisão, e em seguida lavrou o Auto de Prisão em Flagrante.

O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia, onde ficará a disposição do poder judiciário