PC lança campanha de arrecadação de alimentos para pessoas afetadas pelas restrições do Coronavírus

A Polícia Civil de Sergipe inicia nesta sexta-feira, 27, uma campanha de arrecadação de alimentos para ambulantes, feirantes e pequenos comerciantes em geral que foram afetadas pelos efeitos da COVID-19, conhecida como Coronavírus. Com as restrições de circulação de pessoas e o fechamento temporário de várias atividades econômicas para impedir o alastramento da doença, trabalhadores ficaram com sérias dificuldades para se manterem e sustentar suas famílias.

A Polícia Civil preocupada com essa realidade decidiu mobilizar todos os sergipanos, especialmente aqueles que não tiveram perdas em suas rendas, para colaborarem com a doação de alimentos. “Conclamo todos os policiais civis e a sociedade sergipana, especialmente os trabalhadores, que não tiveram prejuízos em suas rendas, a se somarem nessa luta de ajuda ao próximo. A Polícia Civil tem responsabilidade social e juntos vamos ajudar aqueles que foram os mais afetados com as medidas de isolamento social: os ambulantes, os pequenos comerciantes, os que não têm como sustentar suas famílias nesse cenário de quarentena”, explicou.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, durante todo o dia, na Delegacia-Geral da Polícia Civil, localizada à Rua Duque de Caxias, S/N, bairro São José, ao lado da Praça Tobias Barreto. “Esta campanha aceitará alimentos não perecíveis. Os interessados ainda podem entregar cestas básicas já embaladas. A Polícia Civil a partir de agora, a cada fiscalização que for fazer, levará também uma cesta básica para essas pessoas. Para que isso se torne realidade, contamos com apoio de todo os policiais civis, de todos os servidores públicos e de toda a sociedade sergipana. Somos todos sergipanos! Somos todos Polícia Civil”, destacou Katarina.

SSP

Local das Doações

Sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil

Rua Duque de Caxias, S/N, bairro São José,

Ao lado da Praça Tobias Barreto