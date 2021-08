PC prende casal investigado por tráfico de drogas em Nossa Senhora da Glória

Equipe da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prendeu em flagrante Itainara Oliveira da Silva, conhecida como “Naiara”, e Alef de Jesus, na tarde da última sexta-feira (20). Eles foram presos em decorrência dos crimes de tráfico de drogas e receptação. As prisões ocorreram no bairro Cohab, em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com as informações policiais, após duas semanas de observação do movimento do tráfico de drogas na residência do casal, a Polícia Civil deflagrou a ação policial. Os suspeitos foram comunicados sobre a presença policial.

Nesse momento, Alef jogou, por cima do muro, um recipiente contendo 90 pedras de crack prontas para o consumo, que renderia, aproximadamente, R$ 1,3 mil. No interior da casa, foram encontradas mais algumas porções de maconha e uma motocicleta que havia sido roubada em Itabaiana.

Os suspeitos foram presos e encaminhados a uma unidade policial. A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.