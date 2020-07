PC prende comerciante com centenas de munições no centro de Aracaju

Policiais do Complexo de Operações Policiais Especiais (COPE) da Polícia Civil prenderam em flagrante na tarde desta terça-feira, 7, o comerciante Carlos Wagner Alves Germano em uma localidade conhecida como “Beco dos Cocos”, região central de Aracaju.

Segundo o diretor do COPE, delegado Dernival Eloi, o comerciante estava vendendo e armazenando as munições de maneira ilegal. Os policiais foram ao local e após uma vistoria constaram as informações, vindo a apreender mais de 1.500 munições de diversos calibres, além de artefatos industriais que serviriam para produzir mais munições.









O delegado enfatizou que as investigações vão continuar a fim de identificar a origem dos produtos. O proprietário do estabelecimento vai responder a um processo na Justiça com base no artigo 17 da Lei 10.823/2003.

Materiais apreendidos: máquina de recarga de munições, farta quantidade de chumbo e pólvora; diversos carregadores de pistolas de calibres variados; 60 munições calibre 25; 50 munições de calibre 36; 600 de calibre .22; 20 munições de 9mm; 40 de calibre .380; 50 de cal 28; 460 de cal .38. Além de cartuchos vazios de diversos calibres para recarga, entre outros.

SSP