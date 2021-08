PC prende dois suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Umbaúba

Na Operação Ressurreição, a Delegacia de Umbaúba, por meio de agentes da Delegacia-Geral, prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões ocorreram nessa quinta-feira (19).

A ação policial foi coordenada pelos delegados Gustavo Mendes e Rafael Brito. Segundo as informações policiais, foi recebida a informação de que um homem conhecido como “Difícil” estaria fazendo entregas de entorpecentes e guardando drogas em sua residência na rua Vila Macedo.

Os policiais aguardaram o momento em que o suspeito sairia para realizar a segunda entrega do dia. Por volta das 14h, duas mulheres chegaram na residência do investigado, sendo entregue embalagens a uma mulher, conhecida como “Nandinha”.

Assim, foram abordadas a suspeita e uma adolescente acompanhante, sendo encontrados, na bolsa, cerca de 61 buchinhas de substância semelhante à maconha e quatro eppendorf de substância semelhante à cocaína.

A suspeita confessou que adquiriu a droga com o investigado, e por se tratar de crime permanente, os policiais civis apreenderam mais 10 porções em cima do guarda-roupas, bem como um papel com o nome de “Nandinha” e quanto devia.

Ambos foram presos em flagrante e encontram-se à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil ressalta que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).