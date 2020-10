PC prende em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Itabaiana

Policiais civis de Itabaiana prenderam em flagrante Breno Adrian de Jesus Santos. Ele foi detido por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A detenção ocorreu no povoado Ribeira, na manhã desse domingo, 25.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, titular da divisão de narcóticos de Itabaiana, a prisão ocorreu durante operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados às investigações de tráfico de drogas no município.

O suspeito estava com 35 pinos de cocaína, dinheiro e um revólver calibre 22, municiado. A operação contou com a participação de agentes das divisões de narcóticos e homicídios da Delegacia Regional de Itabaiana.

SSP