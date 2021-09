PC prende em flagrante por tráfico de drogas em Campo do Brito

Equipe da Delegacia de Campo do Brito prendeu em flagrante, na tarde dessa quinta-feira (09), Gileno Carlos de Farias, pelo crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu durante apuração de um homicídio que ocorreu na cidade no último dia 5.

De acordo com informações policiais, a equipe, ao se dirigir à casa de Gileno, tio da vítima de homicídio, com a finalidade de intimá-lo, foi surpreendida com a chegada de um usuário de entorpecente procurando por drogas para comprar. Nesse momento, Gileno tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Diante da situação, foram feitas buscas no endereço e foram encontradas diversas “buchas” de maconha embaladas em um cofre que estava na parede e escondido atrás de um espelho. Após a comprovação do crime, o suspeito foi encaminhado à delegacia para a formalização do procedimento.

Durante a lavratura do flagrante, foram realizadas pesquisas nos sistemas de segurança pública que constataram que Gileno já havia sido processado pelas práticas de homicídio, roubos e furto.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia e pede que a população forneça informações sobre suspeitos de ações criminosas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.