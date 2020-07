Pc prende em flagrante por tráfico de drogas em Porto da Folha

Uma operação da Polícia Civil de Porto da Folha resultou na prisão em flagrante de Maria Irailce Gomes da Silva, conhecida como “Iris”. Ela foi detida pela prática de tráfico de drogas em Porto da Folha. Na ação policial, que ocorreu durante a noite dessa quarta-feira, 29, foram apreendidos mais de 480 papelotes de maconha, além de dinheiro e um aparelho celular recém comprado com o valor obtido na comercialização dos entorpecentes.

Segundo o delegado Néviton Rodrigues, as equipes da unidade policial receberam informações referente ao tráfico de drogas na rua da Cabrita, nas proximidades do fórum e do hospital da localidade. De posse das informações, os policiais fizeram diligências e observaram a intensa movimentação noturna em uma residência do local.

Os agentes, ao se aproximarem da casa, encontraram a proprietária da casa e mais duas pessoas. Maria Irailce confirmou que estava comercializando drogas no local. Ela entregou aos policiais uma sacola plástica onde estavam os entorpecentes. A suspeita disse ainda que os adquiriu em Aracaju, de um desconhecido, e que tinha pago a quantia de R$ 3 mil, e que pretendia obter o valor de R$ 5 mil.

A ação policial resultou na apreensão de 484 papelotes de maconha, um tablete prensado, duas trouxas de maconha maiores; além de R$ 38,00 em espécie e dois aparelhos de celular, sendo que um deles havia sido adquirido no mesmo dia da prisão pelo valor de mil reais, pago à vista com o dinheiro da comercialização do entorpecente.

Ela foi presa e encaminhada à unidade policial, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis ao caso. A suspeita encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil ressalta que informações e denúncias que levem à localização de envolvidos em ações criminosas podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

SSP