PC prende em flagrante por tráfico de drogas no bairro da Torre, em Itabaiana

Policiais civis da Divisão de Narcóticos de Itabaiana (Denarc) e da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante Luciano Santos, conhecido como “Gabel”, e o sobrinho, Michel Junio Santos Menezes. Eles foram presos pela prática de tráfico de drogas na região do bairro da Torre. A ação policial, que também resultou na apreensão de maconha, pinos de cocaína e mais de R$ 6 mil, foi divulgada nesta quinta-feira (26).

De acordo com o delegado Khertton Rafael, as equipes policiais já vinham investigando a venda de entorpecentes na região. “Os investigadores constataram que os suspeitos estavam associados para o tráfico de drogas no bairro da Torre, no desvio que vai para o bairro Marianga, por detrás do shopping”, detalhou.

O delegado destacou também que a investigação identificou a presença de usuários do entorpecente. “Após diligências foi observada a presença de vários usuários no local, os quais portavam drogas para consumo pessoal, tendo sido lavrado o termo circunstanciado de ocorrência”, complementou.

O procedimento investigativo também apurou que Luciano Santos estava escondendo as drogas próximo de sua residência, em uma baia para cavalos, onde foi encontrada parte da droga próximo aos animais. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).