Na manhã desta quinta-feira, 14, a Delegacia Regional de Carira prendeu um homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O investigado foi detido, no povoado Bonfim, em Carira, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Em meio à ação, a polícia também localizou outros dois homens no endereço. A dupla justificou a presença no imóvel e a polícia procedeu à busca e apreensão, localizando, num guarda-roupa, uma bolsa contendo drogas, aparentando ser maconha e crack.

De imediato, foi dada voz de prisão em flagrante ao dono da residência, por tráfico de drogas. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Carira, para as medidas cabíveis, e os dois visitantes levados na condição de testemunhas, para as respectivas ouvidas. O preso encontra-se à disposição do Poder Judiciário.