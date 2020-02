PC prende homem por tráfico de drogas em Nossa Senhora da Glória

Policiais civis lotados em Nossa Senhora da Glória prenderam em flagrante Rogério dos Santos, conhecido como “Pé de Bode”, por tráfico de drogas. O homem foi flagrado portando maconha e crack.

Com o preso também foi apreendido uma quantia em dinheiro de R$ 378,00, proveniente do comércio ilícito de entorpecentes. Segundo a autoridade policial Rogério dos Santos já era investigado por crimes da mesma natureza.









A Polícia Civil reitera que a população também pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo das informações é garantido.

SSP