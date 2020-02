PC Prende idoso de 67 anos suspeito de importunação sexual em ônibus na Capital

Um homem de 67 anos quase foi linchado dentro de um ônibus de Aracaju após ser acusado de está importunando sexualmente uma passageira de 57 anos.

A vitima sofreu a importunação sexual na linha 002, ônibus 9328 – Fernando Collor/DIA. O suspeito, um homem de 67 anos, foi conduzido em flagrante pelo motorista à Delegacia Plantonista localizada na avenida Visconde de Maracaju, bairro Santos Dumont, em Aracaju.









De acordo com testemunhas o idoso se encostou na vítima e começou a se “esfregar” nela. O contato chamou a atenção do cobrador da linha pelo fato do ônibus estar relativamente vazio. Ao continuar a observação, o profissional do transporte público constatou a importunação sexual sofrida pela passageira. Usuários do ônibus tentaram linchar o acusado, mas foram prontamente impedidos pelo condutor e cobrador do veículo.

Segundo informações da delegada Renata Aboim, responsável pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), o passageiro acusado continua preso. “Já instauramos inquérito policial que será enviado ao Judiciário”, relatou a representante do DEAM. Ainda de acordo com a delegada, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher funciona em regime de plantão 24 horas por dia, de domingo a domingo. A DEAM está localizada na rua Itabaiana, 258, Centro, Aracaju.

Informações SSP