PC prende mandante de crime que vitimou jovem grávida em Tomar do Geru

Equipes da Polícia Civil de Tomar do Geru e da Superintendência de Polícia Civil (Supci) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Márcio Alves dos Santos, 27. As investigações o apontaram como o mandante do crime que vitimou uma jovem de 20 anos de idade no ano de 2016. A detenção ocorreu nessa terça-feira, 28, em Tomar do Geru.

De acordo com o delegado Francisco Gerlandio, no dia 10 de julho de 2016, o corpo da vítima foi encontrado boiando em um tanque, numa propriedade, no Conjunto Moradas do Sol, na cidade de Tomar do Geru. O crime foi praticado com requintes de crueldade, pois a vítima que estava grávida, foi estuprada e depois assassinada.

O executor do crime, identificado como Domingos Santos Guimarães, chegou a ser preso, mas veio a óbito em decorrência de problemas de saúde. Na época da ação criminosa, ele confessou que praticou o crime e contou à polícia que foi contratado por Márcio Alves dos Santos. O valor acertado pela morte da vítima foi de R$ 5 mil.

Ontem, 28, os policiais receberam informações sobre a localização de Márcio. Foram realizadas diligências que resultaram na prisão dele. Ele foi detido e encaminhado a uma unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

