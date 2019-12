Na manhã desta quinta-feira, 19, policiais civis do município de Itabaiana realizaram diligências no bairro Mutirão e prenderam Nayane Rodrigues Santos, 21 anos, suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

Os policiais encontraram junto com a Nayane 15 pinos de cocaína, um tablete de maconha com aproximadamente 350g da droga, além de balança de precisão.









A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia Regional de Itabaiana para adoção das medidas cabíveis.

SSP