PC prende segundo envolvido em latrocínio de uma idosa

A Polícia Civil, por meio Divisão de Roubos da Delegacia Regional de Itabaiana, deflagrou uma operação na noite desta segunda-feira, 22, na cidade de Frei Paulo, para cumprir um mandado de prisão contra Paulo Ramos de Andrade. Ele é um dos envolvidos no crime de latrocínio que vitimou a idosa Maria de Lourdes, no dia 4 de março de 2020, no povoado Caraíbas, município de Itabaiana.

Após a família ser brutalmente torturada, a idosa foi alveja por disparos de arma de fogo. Segundo o delegado Helder Sanches, a investigação apurou que João Victor Santos Oliveira, que já se encontra preso, foi quem efetuou os disparos fatais contra a idosa. “Foi um crime covarde e cruel, pois a vítima não oferecia perigo e nem resistência alguma aos marginais”, explicou o delegado.

Paulo Ramos não efetuou os disparos que mataram a vítima, mas foi ao local com João Vitor praticar o assalto. O suspeito foi preso no momento em que tentava embarcar em um veículo de transportes de passageiros.









“A equipe da Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia Regional de Itabaiana, após investigação de campo, conseguiu localizar e prender Paulo Ramos, que era o comparsa do João Vítor. No entanto, as investigações prosseguem e nós só nos daremos por satisfeitos quando todos os envolvidos estiverem presos” declarou o delegado.

Sanches enfatiza que é muito importante a contribuição da população, através do Disque-Denúncia 181, para identificação dos outros suspeitos envolvidos no latrocínio. O sigilo do denunciante é garantido.

Informações SSP