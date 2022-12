PC prende suspeito de estupro de vulnerável contra duas irmãs em Santa Luzia do Itanhy

A Polícia Civil do município de Santa Luzia do Itanhy prendeu um homem investigado por praticar crime de estupro de vulnerável contra duas irmãs. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 26.

Segundo investigação, o suspeito cometia crime sexual contra a própria irmã há um ano, quando ela tinha 13 anos de idade. Já a segunda adolescente teria sido vítima de atos libidinosos diversos à conjunção carnal.

Ainda de acordo com as apurações da polícia, o investigado também teria praticado atos libidinosos contra outras três adolescentes com as quais possuía parentesco.

O delegado que conduziu a investigação, Edvanio Dantas, esclarece à população que a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por si só, já é suficiente para configurar o crime de estupro.

Denúncias e informações podem ser repassadas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia da Polícia Civil.