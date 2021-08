PC prende suspeito de ocultação de cadáver em Rosário do Catete

A Polícia Civil prendeu na terça-feira, 24, no município de Rosário do Catete, Antony dos Santos Almeida, popularmente conhecido como “Clarinete”, por envolvimento em ocultação de cadáver. Uma apreensão de veículo feita pela Polícia Militar foi o ponto de partida para as investigações que culminaram nesta detenção.

A PM apreendeu um veículo conduzido por um motorista que estava sem carteira de habilitação e entregou o carro à Delegacia de Rosário do Catete. Em meio aos procedimentos cabíveis à Polícia Civil, a delegada Andrezza Tayse, responsável pelo caso, tentou entrar em contato com o proprietário do veículo e recebeu a informação, por parte da esposa, de que ele estava desaparecido desde o dia anterior.

De imediato, foi feita uma averiguação no automóvel, sendo constatada a ausência do carpete da mala. Deste modo, diligências foram iniciadas no intuito de localizar os homens que estavam no veículo durante a apreensão do carro. Em meio à ação, Antony foi detido e confessou envolvimento na ocultação do corpo da vítima, Antônio Farias, residente em Pernambuco.

Segundo Antony, o responsável pela morte de Antônio é Thiago Conceição de Oliveira, que teria sido o autor dos disparos que levaram a vítima à morte. Após confessar o envolvimento no delito, Antony informou à equipe de policiais civis que o corpo estava no Povoado Aguilhada, no município de Pirambu.

Assim, Antony dos Santos foi preso em flagrante e as buscas por Thiago Conceição, autor do crime, ainda continuam. Para o recolhimento do corpo da vítima, a Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar, da Criminalística, IML e do Corpo de Bombeiros, devido ao local de difícil acesso onde ele estava. A polícia trabalha agora para chegar à motivação do crime, ocorrido no dia 23, e à localização do outro envolvido.