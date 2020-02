PC prende suspeito de tráfico de drogas em Canindé de São Francisco

Equipes da Polícia Civil prenderam um homem suspeito da prática de tráfico de drogas na cidade de Canindé de São Francisco. A ação criminosa foi flagrada no bairro Olaria e a detenção ocorreu nessa quarta-feira, 12.

De acordo com as investigações, o monitoramento do crime teve início há dois meses. Os policiais foram informados do tráfico de drogas e foram até o local. Ao chegarem, os agentes visualizaram a venda dos entorpecentes.

Com o suspeito, foram apreendidas drogas, dinheiro fruto do crime, assim como objetos que foram trocados com usuários. Diante do flagrante, ele foi preso e encaminhado para uma unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça.









A população também pode contribuir para a localização de suspeitos e elucidação de ações criminosas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP