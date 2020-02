Pc prende suspeito de tráfico de drogas em Porto da Folha

Equipes da Delegacia de Porto da Folha cumpriram o mandado de prisão preventiva de José Sérgio Santos Rodrigues. Ele é suspeito da prática de tráfico de drogas. A detenção ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 5.

De acordo com o delegado Neviton Rodrigues, o mandado de prisão foi expedido em novembro de 2012. À época, foram investigadas todas as circunstâncias da prática do crime. Diante das evidências, foi representada a prisão junto ao Poder Judiciário.









A Polícia Civil reitera ainda que a população pode contribuir com a localização de suspeitos e elucidação de práticas criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

*Com informações da Polícia Civil