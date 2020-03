PC prende suspeito por violência doméstica em Canindé de São Francisco

Nessa sexta-feira, 6, a Polícia Civil prendeu um homem identificado como Diego Camilo Silva. Ele foi detido por violência doméstica. O crime, que ocorreu em Canindé de São Francisco, foi enquadrado na Lei Maria da Penha.

De acordo com as informações, em uma denúncia a equipe recebeu a informação de uma ocorrência no Pátio da Feira Livre. “Nos deslocamos ao local e conseguimos perceber a atitude de um indivíduo, que estava com uma faca peixeira ameaçando a ex-companheira”, explicou o delegado responsável pela operação, Fábio Santana.









A equipe policial conseguiu prender o suspeito e apreender a arma branca. “A vítima vinha sofrendo ameaças de morte há cerca de 5 meses, após a separação. O suspeito foi preso e está à disposição da justiça”, completou o delegado.