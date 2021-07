PC prende terceiro envolvido em morte de criança na cidade de Feira Nova

Em continuidade das investigações da morte de Jeferson Ramalho dos Santos, de apenas nove anos, foi preso o terceiro suspeito do homicídio que o vitimou. O crime foi praticado na noite do dia 15 de junho, na cidade de Feira Nova. A Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão de Ruan Carlo Santos Vasconcelos, na tarde da sexta-feira (16).

Na noite do crime, policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) realizaram a prisão em flagrante de Janderson Bispo dos Santos e a Polícia Civil continuou em diligência até que, na tarde do dia seguinte, 16 de junho, localizou o segundo suspeito, Wemerson de Jesus Santos, conhecido como “Brauna”, também apontado pelas testemunhas e pelo Janderson como partícipe do crime.

O procedimento investigativo foi conduzido pela delegada Maria Zulnaria. De acordo com o que foi apurado nas investigações, os suspeitos invadiram a casa da família da vítima com o objetivo de vingança contra o irmão da vítima que, segundo as informações levantadas pela polícia, teria se envolvido em uma briga e esfaqueado um desafeto.

Diante das prisões em flagrante dos suspeitos, o inquérito foi concluído no prazo de lei e, como as investigações apontavam o envolvimento também de um terceiro suspeito, o Ruan Carlo Santos Vasconcelos, a delegada representou pela prisão preventiva dele, que foi decretada no dia 5 de julho, pela Comarca de Feira Nova.

Ruan Carlo Santos Vasconcelos foi encaminhado para uma das delegacias da capital onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil também ressalta que a população pode contribuir com a localização de suspeitos de crimes por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.