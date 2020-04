O portal Soudesergipe traz um balanço sobre situação do Covid-19 (novo coronavírus) no município de Pedrinhas. Até às 20h da última quinta-feira, 08 de abril de 2020, quatro casos suspeitos foram confirmados no município.

CASOS SUSPEITOS: 04

CASOS DESCARTADOS: 00

CASOS CONFIRMADOS: 00

Até o momento não foi informado se nos quatro casos foram feitas coletas para exame