PESQUISA IFP 2020: Saiba as 3 informações essenciais nesse início de ano eleitoral

2020 chegou e, com ele, mais uma chance de colocar os projetos em prática para conseguir “um lugar ao sol”. Esse artigo trás três informações essenciais que devem ser descobertas agora, para que seu projeto comece da melhor forma e aumentem suas chances de sucesso!

DEMANDAS DAS COMUNIDADES

Cada município é dividido em pequenas partes que podem ser bairros, povoados, conjuntos, etc. Essas pequenas partes tem necessidades (demandas) específicas e, para ter uma melhor comunicação com os moradores, é essencial saber essas demandas. Além de uma comunicação mais eficiente, como destacado anteriormente, saber as necessidades dessas comunidades é fundamental para montar um plano de campanha eficiente para melhorar, de fato, o município onde irá concorrer!

MAPEAMENTO DE LIDERANÇAS

Quando o assunto é eleição, novos interesses surgem, e com eles, novas lideranças. Mapear é saber exatamente onde estão essas novas lideranças, para que haja a possibilidade de uma coligação e crescimento do agrupamento. Novas lideranças costumam buscar espaço com ideias e ações que podem ser convertidas em votos, o que as tornam uma ótima opção para se fazer presente nas comunidades ao lado delas.

ÍNDICE DE REJEIÇÃO

Tão importante quanto o índice de intenção de voto, o índice de rejeição é um indicativo a ser analisado. Muitos nomes que são postos como pré-candidatos já iniciam com um índice de rejeição muito alto. Mais alto até que nomes mais conhecidos, que já foram eleitos e, por isso, já tem um desgaste natural.

Numa situação de um alto índice de rejeição, se faz necessário criar uma estratégia para sua redução, pois, se este se mantiver muito alto, pode limitar o crescimento das intenções de votos. Principalmente numa eleição com apenas dois nomes fortes, onde a polarização tende a ocorrer, que é o caso da grande maioria dos municípios.









Com essas informações em mãos, com toda certeza, o projeto terá uma vantagem sobre os concorrentes e isso pode ser primordial para a vitória no dia da eleição. E os parceiros da #LíderEmPesquisas já tem essas informações e já iniciaram a corrida para a eleição de 2020.

Fonte: IFP