Petrobras anuncia novo aumento nos preços dos combustíveis

Não bastasse o preço por litro de combustível ultrapassar $ 5 ,00, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 5% na gasolina e 5% no diesel.

A gasolina sofrerá uma alta de R$ 0,1240 nas refinarias, o que equivale a 5%. Já o diesel teve acréscimo de R$ 0,1294, ou 5%. Na última semana, o presidente da república havia anunciado que as taxas do diesel seriam zeradas.

A preocupação do Palácio do Planalto é que os aumentos no diesel acabem precipitando um movimento de paralisação de caminhoneiros e gerar uma crise parecida como em 2018.