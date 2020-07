PF apura sergipanos por aliciamento de trabalhadores

A Polícia Federal em Sergipe instaurou um Inquérito Policial para apurar possível prática do delito de aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional – crime previsto no Art. 207, Código Penal –, em razão de notícia-crime apresentada pela representação do Ministério Público do Trabalho (MPT) neste Estado.

Nos documentos encaminhados pelo MPT havia informações de que um indivíduo aliciara e transportara, há cerca de um ano, 07 trabalhadores da cidade de Maruim/SE para trabalhar na colheita de laranjas em Avaí/SP. Cada trabalhador teria pagado a quantia de 280 reais pela viagem.

Quando lá chegaram, os trabalhadores teriam encontrado péssimas condições de trabalho e tiveram que abandonar o local, retornando a Sergipe por meios próprios.

As investigações realizadas pela PF identificaram o aliciador como sendo um sergipano de 35 anos, nascido em Salgado/SE, mas residente em Araras/SP.









Ontem (30.06), policiais federais estiveram na cidade de Pedrinhas/SE cumprindo Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça Federal e apreenderam 2 celulares do investigado. Os aparelhos serão periciados e dali extraídos elementos de prova para apresentação à Justiça.

A Polícia Federal continua investigando se outros trabalhadores tenham sido aliciados, uma vez que há fortes indícios de que o investigado fez várias viagens nesse trajeto.

PF Sergipe