PF prende responsável por automóvel que invadiu Ministério da Justiça

A Polícia Federal prendeu “o homem responsável por lançar um automóvel” no espelho d’água do Ministério da Justiça. De acordo com os investigadores, as diligências que investigam o caso, ocorrido na noite deste domingo (16) por volta das 23h40, já foram iniciadas com o intuito de apurar “todas as circunstâncias do fato”.

O motorista não foi encontrado no carro, logo após o ocorrido. O local, de imediato, foi isolado pela Polícia Militar do Distrito Federal para que fosse dado início aos trabalhos periciais.

A ocorrência está a cargo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Segundo a PF, todas as vertentes do caso estão sendo apuradas, inclusive a de ter havido intencionalidade, por parte do motorista.