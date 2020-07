Pico da Covid-19 em Sergipe será no final de agosto

Uma projeção feita pelo Laboratório de Economia Aplicada e Desenvolvimento Regional (Leader) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), destaca que o crescimento de casos da Covid-19 no estado, deverá ser equilibrado a partir do final de agosto de 2020. O estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto EpiSergipe e a estimativa é de aproximadamente 78 mil pessoas infectadas ao final da pandemia do novo coronavírus.

Os pesquisadores da UFS tomaram como base os boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado da Saúde, no período de 1º de maio a 10 de julho deste ano, para projetar um crescimento equilibrado do número de casos do novo coronavírus entre os dias 27 de agosto e 8 de outubro, iniciando-se, assim, a estabilização da epidemia no estado.

A projeção também indica a aceleração de infecções até o dia 26 agosto, ocorrendo o pico de casos. Segundo o estudo, até o dia 24 de julho, são estimados, no mínimo, 47.600 casos acumulados do novo coronavírus em Sergipe. No mesmo período, o número de óbitos acumulados por causa da doença é estimado em 1.321, no mínimo.

A estimativa é de que 121.963 pessoas podem vir a ser contaminadas em todo o estado. Já a previsão do total de infectados, ao final da pandemia, é de aproximadamente 78 mil pessoas, o que representa 63,77% da população suscetível.

De acordo com os pesquisadores, as previsões podem sofrer alterações, pois dependem dos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, que por sua vez depende dos KITs de testagem, dos resultados dos exames enviados à Fiocruz e dos decretos governamentais.

UFS/Alese