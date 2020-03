Pinky e o Cérebro em: “O plano perfeito”

“Cérebro, o que você quer fazer esta noite? “. E Cérebro responde: “A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pinky… Tentar conquistar o mundo!”

É de se tirar o chapéu a forma com o ex-prefeito e pré-candidato Sérgio Oliveira manipula pessoas e situações. Talvez essa seja a maior qualidade de um líder principalmente político, a capacidade de manipulação.

E o quadro político atual de Nossa Senhora da Glória mostra que o jogo da manipulação, estar com suas entranhas enraizadas nos dois poderes que fazem girar o município, legislativo e executivo.

Como no desenho Pinky e o Cérebro, representados aqui pelo ex-prefeito Sérgio Oliveira e o atual prefeito Chico do Correio, os planos para conquistar e se firmar no poder não param e quem já estava na vantagem por estar com a maioria esmagadora na câmara acabou dando o “tiro de misericórdia”.

Na noite da última quarta-feira,04, foi realizada uma reunião com o agrupamento para tratar com os pré-candidatos a vereadores sobre” as mudanças na legislação e as novidades” nas eleições que se aproximam. Dentro dessas novidades prefeito e ex-prefeito (Pinky e o Cérebro) aproveitou para apresentar o “mais novo” componente do grupo, Icinho Taxista.

A apresentação não causou tanta surpresa, haja visto que já se esperava essa atitude do parlamentar que na semana passada chegou a anunciar a pré-candidatura mais rápida da história, mas tudo não passou de um blefe, o vereador já estava encantado com a forma manipuladora dos nossos personagens.

Não demorou muito, o whatsapp desse jornalista começou a receber notificações de eleitores do vereador, demonstrando insatisfação com a decisão de Icinho: “Veja aí, vereador Icinho taxista vereador bananeira de um mandato só, uma decepção, uma cadeira vazia na câmara de Glória” disse o ex-apoiador Regilvan Aragão.

Agora o grupo encabeçado pelos nossos personagens contam com 12 dos 13 vereadores na câmara e isso é ruim para o município, pois o povo perde a voz para reclamar. Mas o jogo da manipulação bem mostrado no desenho do Pinky e o Cérebro para conquistar o mundo é isso, não deixar que o outro lado tenha voz.

Não perca os próximos episódios de Pinky e o Cérebro em “Vamos dominar o Mundo”. Uma nova personagem pode aparecer: “Felícia”

Maycon Fernandes/Jornalista