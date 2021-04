Pioneira: Nossa Senhora das Dores cria plataforma de transparência para vacina contra a Covid-19

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, através da Secretaria Municipal da Saúde, e em parceria com a Secretaria de Comunicação (Secom) criou uma plataforma que permite que os cidadãos dorenses acompanhem o andamento da vacinação no município.

A ferramenta desenvolvida pela Secom é pioneira no Estado e mostra todas as informações e etapas da vacinação contra a Covid-19. O banco de dados é atualizados em tempo real e mostra as informações sobre o registro das doses aplicadas da vacina em Nossa Senhora das Dores. Os dados sobre as coberturas vacinais podem ser acessados por meio de um painel online, www.vacinadores.com.br

Os dados do município, mostram que, até o momento, foram um total de 4356 de vacinas aplicadas.

A plataforma desenvolvida apresenta um levantamento com os dados sobre vacinação em que cidadão pode acompanhar as seguintes etapas:

Número de doses recebidas do governo federal; total de doses aplicadas no município; total da primeira e segunda doses recebidas e aplicadas respectivamente, além de especificar em porcentagem o andamento da vacinação do município possibilitando o cidadão ter conhecimento sobre o total de doses recebidas semanalmente.

A ferramenta também disponibiliza de forma ética e transparente a lista com todos os grupos vacinados até o momento. Só clicar e conferir.