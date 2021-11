Pitbull personalidade: generosidade e lealdade são as principais características da raça

Quando falamos sobre os cães Pitbull e personalidade deles, muitas vezes, se torna um assunto polêmico a ser discutido. É muito comum as pessoas terem um certo preconceito e acharem que todos os cachorros da raça são agressivos.

Porém, não é assim que funciona. Não se pode generalizar todos os cachorros Pitbull. Na verdade, o que influencia no comportamento do animal, é sua criação e a forma como tudo lhe é ensinado. Vamos quebrar alguns paradigmas conhecendo mais sobre a personalidade e o comportamento deles.

Uma das raças mais companheiras

Muito inteligentes e leais aos seus tutores, são essas as características da personalidade do Pitbull. Esses cães querem sempre proteger e agradar a seus tutores, por isso, são muito obedientes. Com isso, vão se tornar verdadeiros protetores das pessoas que amam.

Para eles, é fundamental a presença do dono ao seu lado. Se sentem seguros e amados, retribuindo tudo isso com sua lealdade. No entanto, essa relação acontece com paciência e, principalmente, confiança de ambas as partes.

Os Pitbulls adoram socializar com pessoas

Como dito anteriormente, as relações do Pitbull são baseadas na confiança. Por isso, para ele poder socializar com estranhos ou com novos membros da família, ele precisa se sentir seguro. Depois disso, pode se tornar um dos melhores amigos.

No entanto, com outros cães e animais diversos essa relação não é tão amigável. O comportamento do Pitbull pode ficar diferente na presença de outros bichos no mesmo ambiente.

Crianças e Pitbulls

Se em sua casa há crianças ou pretende ter futuramente, não precisa se preocupar com o temperamento do Pitbull perto delas. Tudo vai na base da confiança, que, quando conquistada, dificilmente é perdida.

Por isso, as crianças precisam se tornar amigas e conquistar a confiança do Pitbull para que ele permita ser tocado por elas. Depois disso, eles se tornarão grandes amigos e vão se divertir muito juntos.

Espaço para os cães

Por serem naturalmente cães de porte grande, os Pitbulls necessitam de espaço para correr e brincar. Então, talvez não seja a melhor escolha para quem mora em apartamento ou local pequeno.

Um local aberto pode ser o melhor lugar para o Pitbull morar. Uma casa com quintal grande, por exemplo, terá muito espaço para ele se locomover.

Agora que você viu que a raça Pitbull não é agressiva como falam, provavelmente ficou mais tranquilo para adotar um. Veja se as características físicas deles, como o porte, se adéquam à sua vida, espaço e rotina.

FONTE: Petz