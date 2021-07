PM apreende adolescente portando entorpecentes em Canindé de São Francisco

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (21), um adolescente por ato infracional análogo a tráfico de drogas, no município de Canindé de São Francisco.

Segundo relato policial, as equipes da Força Tática realizavam rondas ostensivas no Bairro Olaria, no referido município, quando resolveram abordar um grupo de pessoas que estava em um local conhecido pela incidência de tráfico de drogas.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos fugiram em direção a um riacho. Porém, um deles, um adolescente de 13 anos, foi interceptado ainda durante a ação. O jovem estava portando 75 pedras de crack e várias trouxas de maconha.

Ele foi apreendido e encaminhado juntamente com os entorpecentes à delegacia local.

Fonte: SSP