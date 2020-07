PM apreende adolescentes por ato infracional semelhante a tráfico de drogas em Itabaiana

Policiais que integram a Ronda Maria da Penha do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam dois adolescentes por ato infracional semelhante a tráfico de drogas em Itabaiana. O caso ocorreu nessa quarta-feira, 29.

De acordo com as informações policiais, a guarnição realizava rondas ostensivas pela região do bairro Rotary, quando percebeu que dois adolescentes, ao avistarem a equipe policial, demonstraram nervosismo.

Um dos adolescentes estava em posse de 300 gramas de maconha, já o outro com uma grande quantidade de seda, para separar e acondicionar o entorpecente em cigarros. Um deles contou aos policiais que o material seria vendido por R$ 700.

SSP