PM apreende aparelho de som após denúncia de perturbação do sossego em Nossa Senhora de Lourdes

Na madrugada desta terça-feira, 15, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam um aparelho de som e notificaram a proprietária após denúncia de perturbação do sossego alheio no município de Nossa Senhora de Lourdes.

Por volta da meia-noite, a equipe policial foi acionada para averiguar a informação de que havia um grupo de pessoas com uma caixa de som em volume alto, causando perturbação do sossego aos moradores da Rua 21 de Abril, no Bairro Caixa D´Água.

Após a denúncia, os policiais foram até o local, onde foram recebidos com agressividade pela proprietária do aparelho. Utilizando um tom de voz elevado, a mulher afirmou que não desligaria o som.

Diante da negativa, seguida de desacato, o som foi apreendido e a mulher encaminhada à delegacia para a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).